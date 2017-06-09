Пожарить с умом. Как приготовить шашлык на природе и не нарваться на штраф

После нескольких сезонов сильных лесных пожаров по всей России правила для тех, кто любит готовить шашлык на природе, были ужесточены. Как приготовить мясное блюдо, не навредив природе и не нарвавшись на штраф, а также какую роль сыграл шашлык в процессе эволюции человека, – в материале спецпроекта РИА Новости "Год экологии".

Данные археологов говорят о том, что первый шашлык был зажарен около миллиона лет назад на территории Африки. Переход с сырого мяса на хорошо прожаренное можно считать решающим для человечества.

Приготовление с использованием огня помогло человеку рациональнее тратить энергию. На пищеварение уходило меньше времени благодаря термической обработке, что существенно помогло развить мозговую активность. Поэтому шашлык вполне можно считать одним из факторов эволюции первобытного человека.



Русский шашлык по татарским рецептам

В Средневековье на Руси в кулинарии были в моде крупные формы. Так, на пирах у состоятельных людей подавалось так называемое верченое мясо: на вертеле зажаривали целые туши кур, зайцев, поросят и других животных. Приготовление таких блюд требовало много древесины и времени.

При контактах с астраханскими и крымскими татарами русские познакомились с более эффективным способом зажарки мяса — шашлыком. Вместе с новым способом приготовления из восточных языков в русский перешли слова шашлык (тюркское şışlıq), мангал (арабский mankal), шампур (от сирийского šаррūδā). С тех пор шашлык занял свое место в русской кулинарной культуре.

Особую популярность мясное блюдо приобрело во времена СССР. 1 мая был одним из главных и любимых в народе праздников, а маевка — семейный и дружеский выезд на природу и пикники — была логичным продолжением первомайских демонстраций.

В те годы, чтобы праздник окончательно удался, было важно достать правильное мясо. В магазинах с мясом, пригодным для шашлыка, было туговато, а покупка продукта на рынке не всем была по карману.

Если и удавалось найти доступное по цене мясо, то оно вполне могло быть уже не первой свежести. Возможно, поэтому очень часто для маринования шашлыка в СССР использовали уксус. Многим еще с детства знаком характерный вкус шашлыка с уксусной кислинкой.

В современной России любовь к шашлыку не исчезла, а вот мест для его легального приготовления стало меньше. Особенно суров закон стал к шашлычникам после нескольких сезонов сильных лесных пожаров по всей России.

Шашлычник, знай свое место

Главное правило, которое следует запомнить: готовить шашлык можно не где заблагорассудится, а только в специально отведенных для этого местах.

В пикниковой зоне можно делать шашлык, если она находится на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, рядом должна быть вода или огнетушители, высота мангала — не менее 30 сантиметров, а вместо дров шашлычникам предписывается использовать уголь.

В последние годы в парках страны для любителей барбекю начали оборудовать специальные места. Например, в Москве таких специализированных бесплатных площадок насчитывается около 300.

Попытка организовать пикник с шашлыком в неположенном месте обернется штрафом до 5 тысяч рублей. Конкретная сумма зависит от статуса природной территории, на которой разведен костер. Причем штраф может быть наложен на каждого участника пикника.

А вот за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрены более крупные штрафы — от 100 до 250 тысяч рублей. Кроме того, за вред природе могут наказать обязательными исправительными работами и даже лишением свободы. Однако зачастую найти поджигателя и доказать его вину не так-то просто.

"У нас, к сожалению, такое законодательство, что даже если человека поймали со спичкой, то надо еще доказать, что человек это поджигал. Очень сложно довести дело до суда. Очень сложно определить, кто поджег", — рассказывает директор заповедника "Столбы" Вячеслав Щербаков.

Еще одно важное правило для шашлычников: на территории заповедников, заказников и других особо охраняемых природных территорий категорически запрещено разводить костры или жарить шашлыки. За соблюдением этих правил постоянно следят инспекторы.

Ритуал по всем правилам

Пожалуй, самая отчаянная категория шашлычников — это те, кто готовит мясное блюдо на балконах домов. Тут все просто и очевидно: открытый огонь в помещении — это статья, по которой грозит как минимум крупный штраф. За нарушение закона о разведении огня на балконе, крыше придется выложить до 420 тысяч рублей. При нанесении материального ущерба (соседям, зданию) и причинении вреда здоровью человека предусмотрено до двух лет лишения свободы.

Единственный законный способ приготовления шашлыка на балконе — это аэро- или электрогриль, то есть прибор, разрешенный для домашнего использования.

Рядом с домами, а именно во дворах и на детских площадках, запрещены разведение огня и, соответственно, жарка шашлыков. А вот на территории своего загородного участка шашлык жарить можно, но и в этом случае должны быть соблюдены основные правила (наличие воды, высота мангала, использование угля). Еще одно стандартное требование для дачников — удаленность на 50 метров от ближайшего дома. Как ухитриться и выполнить это правило обладателям классических 6 соток в садоводческих товариществах, не совсем понятно.

Приготовление шашлыка — настоящая церемония: подготовка, мариновка, прожарка… Чтобы достойно закончить ритуал поглощения мяса, рекомендуется убедиться, что в мангале не осталось ни одного "живого" уголька. А лучше всего залить костер водой, чтобы уж наверняка.

Владимир Лебедев

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников