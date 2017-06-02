Минприроды оценило активность регионов в Год экологии

Министерство экологии и природных ресурсов России подготовило экологический рейтинг субъектов РФ, места в котором распределяются в зависимости от количества мероприятий, проведенных в рамках Года экологии, заявил на полях Петербургского международного экономического форума глава Минприроды Сергей Донской.

По его словам, на сегодняшний день в рамках Года экологии в субъектах РФ реализовано более 230 различных мероприятий. Лидерами рейтинга стали Тюменская, Саратовская, Челябинская, Мурманская и Московская области, Ставропольский край и Санкт-Петербург. В списке отстающих регионов — Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также республики Северная Осетия и Карачаево-Черкесия.

Как подчеркнул Донской, рейтинг призван обратить внимание руководства субъектов на необходимость активизировать работу.

Также в рамках ПМЭФ глава Минприроды сообщил, что к 2019 году 300 ведущих предприятий должны начать программы по модернизации и сокращению объемов вредных выбросов. Эти предприятия определены правительством РФ как наибольшие загрязнители окружающей среды, отметил Донской.