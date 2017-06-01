Россия и Германия реализуют совместный экологический проект

Крупнейший международный проект по сохранению биологического разнообразия будет реализовываться на территории северных регионов России, сообщает пресс-служба Минприроды России.

1 июня на двусторонней встрече во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте им. А.П.Карпинского в Санкт-Петербурге был представлен проект "Сохранение биоразнообразия северных регионов России в связи с изменениями климата".

Планируется создать и укрепить систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с учетом современных климатических изменений, сохранить уникальное биологическое разнообразие региона. Также будет рассмотрено воздействие промышленного освоения Севера на экосистемы региона и разработаны предложения для снижения негативных последствий.

К 2023 году доля площади ООПТ в северных районах России должна увеличиться с 11 до минимум 14-15%.

Во встрече, которая прошла на полях ПМЭФ, приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и статс-секретарь федерального министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и ядерной безопасности Германии (BMUB) Йохен Фласбарт, а также директор российского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) Игорь Честин. Проект будет выполняться WWF России и WWF Германии в течение семи лет, объем финансирования со стороны BMUB — 8,4 миллиона евро.