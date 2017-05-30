На ПМЭФ обсудят экологические проблемы

2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдет панельная сессия «Россия в глобальной зеленой политике: вынужденное участие или перспективы для развития».

Участники обсудят, как бороться с изменением климата и снизить воздействие на окружающую среду, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Главный акцент будет сделан на вопросах эффективного управления отходами, в том числе промышленными, а также на использовании зеленого финансирования и формировании устойчивой энергетики, отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

По окончании сессии состоится закладка памятной аллеи ПМЭФ-2017, которая станет символом внимания к вопросам экологии, климата и бережного отношения к лесу. В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и глава Минприроды России Сергей Донской.

Кроме того, 3 июня в рамках форума планируется акция "Чистый пляж". В ходе нее состоятся учения по устранению последствий нефтеразлива и уборке на пляже. Одну из команд возглавит С.Донской.