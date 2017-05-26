Матвиенко выступила за разработку экологического рейтинга регионов РФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Разработка единого экологического рейтинга регионов России необходима для обеспечения экологической безопасности страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на VIII Невском экологическом конгрессе.

"Еще один злободневный вопрос — профессиональная экспертная оценка экологической ситуации в регионах. Считаю, что назрела необходимость разработки единого экологического рейтинга наших регионов", — сказала она.

Также Матвиенко выступила за создание целевых экологических фондов, которые позволят аккумулировать средства для реализации наиболее значимых природоохранных проектов.

"Рассчитываю, что уже в скором времени будут приняты законы об ответственном обращении с животными, о правовом режиме защиты лесов, в том числе городских, развитии государственной экологической экспертизы, экологического аудита", — сказала Матвиенко.