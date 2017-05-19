ОНФ предложил начать в Калининграде программу раздельного сбора мусора

КАЛИНИНГРАД, 19 мая — РИА Новости. В рамках межрегиональной экологической конференции Общероссийского народного фронта (ОНФ) эксперты движения выступили с предложением сделать Калининградскую область пилотным регионом по введению раздельного сбора отходов с 2018 года.

"В отличие от других регионов, у Калининградской области нет прямой связи по суше с регионами нашей страны, поэтому то вторичное сырье, которое сегодня отбирается, везется в Литву и другие страны Европы, а могло бы успешно утилизироваться внутри области", — заявил на мероприятии координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Калининградской области Олег Иванов.

В свою очередь председатель регионального союза переработчиков отходов Святослав Лавриненко отметил, что в Калининградской области все готово к введению новой системы.

"Мы не первый год говорим о том, чтобы раздельный сбор на два контейнера внедрить во всем регионе — это то, к чему готово население, готовы площадки. Мы также предлагаем локализовать опасные отходы и выделять их отдельно. Именно этот проект сейчас получает развитие. В ближайшее время в городе начнут появляться контейнеры для опасных отходов", — сказал он.