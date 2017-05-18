За два года ОНФ выявил экологические нарушения более чем на 122 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 18 мая — РИА Новости. В Калининграде открылась Межрегиональная экологическая конференция Общероссийского народного фронта (ОНФ). На церемонии выступил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.

"Более чем за два года работы Центром общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса было выявлено экологических нарушений на общую сумму около 122 миллиардов рублей, спасено от вырубок около 250 тысяч гектаров леса, сохранено более 60 особо охраняемых природных территорий", — заявил он, добавив, что в результате обращений было заведено около 170 административных и уголовных дел в отношении нарушителей.

Кроме того, по словам Гутенева, проект ОНФ "Интерактивная карта свалок" за 3,5 месяца работы собрал более 6,5 тысячи обращений жителей России, половина из которых уже взята в работу: "Это беспрецедентное количество заявок, которое показывает повышенный интерес граждан к борьбе с незаконными мусорными объектами".

По информации координатора Центра общественного мониторинга, больше всего обращений приходит от жителей Центральной России, Северо-Западного федерального округа и Поволжья. Лидерами по опубликованным обращениям сейчас являются Самарская, Московская, Тульская области, а также Республика Татарстан.