За два года ОНФ выявил экологические нарушения более чем на 122 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 18 мая — РИА Новости. В Калининграде открылась Межрегиональная экологическая конференция Общероссийского народного фронта (ОНФ). На церемонии выступил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.
Кроме того, по словам Гутенева, проект ОНФ "Интерактивная карта свалок" за 3,5 месяца работы собрал более 6,5 тысячи обращений жителей России, половина из которых уже взята в работу: "Это беспрецедентное количество заявок, которое показывает повышенный интерес граждан к борьбе с незаконными мусорными объектами".
По информации координатора Центра общественного мониторинга, больше всего обращений приходит от жителей Центральной России, Северо-Западного федерального округа и Поволжья. Лидерами по опубликованным обращениям сейчас являются Самарская, Московская, Тульская области, а также Республика Татарстан.