Самые зеленые: эксперты составили экологический рейтинг регионов РФ
© РИА Новости. Александр Гущин
17:2017.04.2017
050

Самые "зеленые": эксперты составили экологический рейтинг регионов РФ

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Республика Башкортостан, Иркутская область и Пермский край возглавили экологический рейтинг регионов России, составленный общественным советом Минприроды РФ. Последние строчки заняли Орловская и Псковская области, а также Севастополь. Об этом сегодня сообщил журналистам член совета Рашид Исмаилов.

"Все сведения брались из открытых источников. Таким образом, наше исследование дает представление о доступности экологической информации в регионах", — подчеркнул он.

Названы самые чистые и грязные регионы России
© РИА Новости. Александр Кряжев
Названы самые чистые и грязные регионы России
При создании рейтинга учитывались три показателя: объем финансирования государственных программ по защите окружающей среды, количество особо охраняемых природных территорий в регионе и мероприятий, которые проводятся в рамках Года экологии в России. На основе этих данных для каждого субъекта РФ был получен средний балл, который определил его место в общем списке.

"Мы сделали продукт, который показывает, насколько регионы сегодня вписываются в работу, связанную с проведением Года экологии в Российской Федерации. Своей работой мы постарались показать, насколько природоохранная тематика в субъектах страны важна, а также насколько информация о деятельности исполнительных властей на местах востребована и понятна жителям", — сообщил Исмаилов.

По его словам, к концу 2017 года планируется создать еще один рейтинг регионов, который включал бы в себя больше данных для объективной картины экологической ситуации в стране.

Такую инициативу поддержал член совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Владислав Жуков.

"Это [рейтинг] один из основных стимулов развития экологизации страны и совершенствования природоохранной деятельности в регионах", — отметил он.

В свою очередь председатель политической партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин подчеркнул, что составление подобных рейтингов нужно проводить каждый год.

"Сейчас рейтинг — это план действий исполнительных властей на местах в рамках Года экологии. Было бы правильно по итогам года совместно с коллегами из Федерального Собрания и правительства РФ проанализировать, что было фактически сделано. Еще лучше сделать такую работу системной и ежегодно публиковать рейтинги. Это заставляло бы природоохранных чиновников более эффективно работать", — отметил он.

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2017
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена