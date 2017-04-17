Самые "зеленые": эксперты составили экологический рейтинг регионов РФ

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Республика Башкортостан, Иркутская область и Пермский край возглавили экологический рейтинг регионов России, составленный общественным советом Минприроды РФ. Последние строчки заняли Орловская и Псковская области, а также Севастополь. Об этом сегодня сообщил журналистам член совета Рашид Исмаилов.

"Все сведения брались из открытых источников. Таким образом, наше исследование дает представление о доступности экологической информации в регионах", — подчеркнул он.

При создании рейтинга учитывались три показателя: объем финансирования государственных программ по защите окружающей среды, количество особо охраняемых природных территорий в регионе и мероприятий, которые проводятся в рамках Года экологии в России. На основе этих данных для каждого субъекта РФ был получен средний балл, который определил его место в общем списке.

"Мы сделали продукт, который показывает, насколько регионы сегодня вписываются в работу, связанную с проведением Года экологии в Российской Федерации. Своей работой мы постарались показать, насколько природоохранная тематика в субъектах страны важна, а также насколько информация о деятельности исполнительных властей на местах востребована и понятна жителям", — сообщил Исмаилов.

По его словам, к концу 2017 года планируется создать еще один рейтинг регионов, который включал бы в себя больше данных для объективной картины экологической ситуации в стране.

Такую инициативу поддержал член совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Владислав Жуков.

"Это [рейтинг] один из основных стимулов развития экологизации страны и совершенствования природоохранной деятельности в регионах", — отметил он.

В свою очередь председатель политической партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин подчеркнул, что составление подобных рейтингов нужно проводить каждый год.

"Сейчас рейтинг — это план действий исполнительных властей на местах в рамках Года экологии. Было бы правильно по итогам года совместно с коллегами из Федерального Собрания и правительства РФ проанализировать, что было фактически сделано. Еще лучше сделать такую работу системной и ежегодно публиковать рейтинги. Это заставляло бы природоохранных чиновников более эффективно работать", — отметил он.