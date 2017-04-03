Мрамор, арки и барельефы - как выглядит роскошный музей лошадей в Китае

Несколько сотен парнокопытных представлены в музей лошадей в Китае. Смотрите на видео, как живут "экспонаты" в загонах с мраморными полами и шикарной архитектурой.

Площадь музея — около 8700 квадратных метров, в его составе находятся четыре профессиональных выставочных зала, где можно увидеть парнокопытных 43-х пород из 30 стран. Также на экспозиции есть отдельный вольер для зебр и пони.

Многие животные украшены: гривы заплетены в косы с вплетением лент, у некоторых особей можно даже заметить окрашенные в яркий цвет пряди. С любым животным можно сфотографироваться.

Залы в музее украшены мраморными полами, всевозможными статуями и роскошными люстрами.

Считается, что это — единственный музей лошадей в мире, где среди экспонатов есть живые особи, сообщает агентство Ruptly.