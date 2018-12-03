На исследование экологии в бассейне якутской реки Вилюй выделят 265 млн руб

ЯКУТСК, 3 дек — РИА Новости. На обследование экологической ситуации в бассейне якутской реки Вилюй, в которую в конце августа попала загрязненная вода из размытых дождями котлованов возле Иреляхского месторождения алмазов, планируется направить 265 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аппарата Госсобрания (Ил Тумэн) республики.

Ранее региональное управление Росприроднадзора сообщило, что предварительный размер ущерба, нанесенного бассейну реки Вилюй, составил 22 миллиарда рублей. Глава Якутии Айсен Николаев поручил якутскому парламенту создать программу исследований экологической обстановки Вилюйской группы улусов. Планируется, что в программу войдет ежегодный мониторинг состояния здоровья жителей бассейна реки. Кроме того, программа будет предусматривать использование биомедицинских технологий при оказании медпомощи жителям бассейна реки. Программа рассчитана на 2019-2023 годы.

"Проект программы комплексных исследований бассейна реки Вилюй, включающей ежегодный мониторинг состояния здоровья населения, будет внесен на рассмотрение правительства Якутии до 5 декабря", — сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев, выступая на заседании якутского парламента.

Он отметил, что Академия наук Республики Саха уже провела ряд исследований, призванных выявить степень техногенного воздействия алмазодобывающей промышленности на окружающую среду, в частности, предприятий компании "АЛРОСА" на территории Вилюйской группы улусов. Кроме того, было проведено медицинское обследование населения, проживающего в бассейне рек Вилюй и Марха.

По словам министра, ученые уточнят ущерб, нанесенный экологии бассейна реки Вилюй, и дадут комплексную оценку состояния загрязненных рек и научно обоснованную методику дальнейшего проведения мониторинга на 2019-2023 годы.

В пресс-службе добавили, что мероприятия, связанные с оздоровлением населения, будут проводиться по линии министерства здравоохранения республики.

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