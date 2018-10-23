Военные экологи собрали 55 тонн металлолома на острове в Охотском море

ХАБАРОВСК, 23 окт — РИА Новости. Около 55 тонн металлолома собрали и подготовили к отправке военные экологи на острове Большой Шантар, где создан национальный парк и планируют развивать туризм, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.

Шантарский архипелаг площадью 2,5 тысячи квадратных километров расположен в Охотском море. Он состоит из 15 островов — самый крупный из них Большой Шантар. В 2013 году там учрежден национальный парк "Шантарские острова". На островах сохранилась природа практически в первозданном виде.

"На острове Большой Шантар военнослужащие экологического взвода завершили работы по подготовке к отправке на "материк" крупногабаритного металлолома. Всего собрано и подготовлено к отправке около 55 тонн металлолома. Основной задачей военнослужащих в этом году было разделение больших металлических конструкций на малые части для удобства дальнейшей транспортировки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году планируется прессование металлических конструкций. В 2020 году подготовленный металлолом вывезут с острова на материк гражданскими грузовыми судами.

Уточняется, что в этом году экологическое подразделение выполняло работы по благоустройству территории в районе озера Большое.

Ранее сообщалось, что в течение нескольких лет военные экологи очищают остров от металлолома. Проведение работ возможно только в летний период.