Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики, и как без них обойтись?

Экологи бьют тревогу: пластиковые отходы буквально заполонили всю планету. Без одноразовых пакетов и стаканчиков сложно представить современную жизнь, но будущее под грудами мусора представлять совсем не хочется. О том, чем грозит нам загрязнение пластиком и как начать заботиться о чистоте планеты уже сейчас, в нашем материале. © Анастасия Кончаковская Не хвататься за соломинку: мир объявил войну пластиковым трубочкам

Нашествие "чужих"

Пластиковые пакеты, бутылки, стаканчики, соломинки — немыслимо, что каких-то 60-70 лет назад человечество обходилось без помощи этих прочных, недорогих и функциональных предметов. Куда бы вы ни отправились — в магазин ли, на природу, собираетесь выпить свой утренний кофе по дороге на работу, — везде вас будет преследовать пластик.

Это, впрочем, неудивительно: материал столь удобен и дешев, что его используют буквально повсеместно. И все было бы хорошо, если бы не один нюанс: изделия из пластика зачастую используются считанные минуты, а разлагаться в земле могут несколько сотен лет.

Как подсчитали эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), ежегодно в океан попадает более 8 миллионов тонн пластиковых отходов, а к 2050 году в Мировом океане будет больше пластика, чем рыбы. Обитатели морей, кстати, страдают от него больше всего: животные проглатывают пластик, который не могут переварить, и погибают.

Одно из шокирующих открытий последних лет в том, что в водоемах пластик распадается на мелкие кусочки, так называемый микропластик, и таким образом может попадать почву, питьевую воду, воздух и в конце концов в организм человека! Какой вред это может нанести нашему здоровью, пока еще только предстоит выяснить. Хотелось бы, конечно, остановить это нашествие "чужих"! Но как это сделать, если пластик сейчас буквально везде?

© РИА Новости / Илья Тимин Ежегодно в океан попадает более 8 миллионов тонн пластиковых отходов, а к 2050 году в Мировом океане будет больше пластика, чем рыбы. © РИА Новости / Илья Тимин Ежегодно в океан попадает более 8 миллионов тонн пластиковых отходов, а к 2050 году в Мировом океане будет больше пластика, чем рыбы.

Начни с себя

Все идет к тому, что в ближайшем будущем мир постепенно будет отказываться от пластика, по крайней мере в том виде и в тех объемах, которые есть сейчас. Как скоро это произойдет, неизвестно, но каждый из нас может начать с себя уже сегодня. Вдохновить себя на более экологичный образ жизни нетрудно: ролики о гигантских пластиковых островах в океане или погибших животных впечатляют. А кто-то принимает решение сократить количество пластика, увидев масштабы загрязнения своими глазами. Инженер Татьяна из Москвы рассказала РИА Новости, что ее мотивировала поездка на море.

"Берега все очень сильно загажены, причем плавает именно полиэтилен. У меня появилось желание начать хотя бы с себя, хотя бы вокруг себя убрать", — вспоминает она.

На первый взгляд, отказ от пластика кажется малореальным, но на самом деле в мире есть много экоактивистов, которые придумали, как воплотить эту идею в жизнь. Все больше последователей в мире набирает движение Zero Waste, то есть "Ноль отходов", которое направлено на то, чтобы оставлять после себя как можно меньше мусора и перерабатывать все, что возможно. В основе философии Zero Waste лежат принципы 5R: refuse (откажитесь от лишнего), reduce (сократите отходы), reuse (используйте вещи повторно), recycle (сдавайте отходы на переработку), rot (компостируйте органический мусор).

Следуя этим принципам, активист Zero Waste Беа Джонсон достигла невероятного результата: за год ее семья накопила всего литровую банку мусора, который не удалось утилизировать или отдать на переработку. Своим опытом она делится в книге "Дом без отходов", которая стала бестселлером в США.

Так как же сократить отходы? Опытные последователи Zero Waste советуют прежде всего отказаться от лишней упаковки для товаров. Овощи, фрукты, орехи, печенье лучше набирать на развес в многоразовые мешочки, принесенные из дома, а не брать в магазинной упаковке.

"Я заменяю пластик другими материалами. Вместо пластиковых контейнеров использую стеклянные. Пакеты я не покупаю, у меня есть авоськи — бумажные или тряпичные", — делится опытом юрист Урал из Москвы.

Один из самых распространенных видов пластика — одноразовые бутылки. Согласно подсчетам ООН, каждую минуту в мире покупают 1 миллион штук. Отказаться от них можно опять же с помощью многоразовой стеклянной или металлической бутылки.

Любимые всеми бумажные стаканчики для кофе зачастую изнутри покрыты тонким слоем полиэтилена, чтобы избежать протекания, поэтому сдать их на переработку невозможно. Пользуйтесь многоразовыми термостаканами, которые часто продаются в кофейнях. Приятный бонус в том, что в некоторых кафе на кофе "в свою тару" делают скидку.

От удобных, но таких вредных для природы пластиковых соломинок можно или отказаться вовсе, или заменить их на бумажные или бамбуковые.

Еще один столп Zero Waste — это переработка мусора. К сожалению, пока еще далеко не весь пластик и не по всему миру принимают на переработку, но кое-что можно сделать уже сейчас. Например, автоматы для пластиковых бутылок иногда встречаются в магазинах. Можно также собирать их отдельно и сдавать на переработку скопом, в специальные контейнеры, которые сейчас устанавливают во многих городах. Как рассказала РИА Новости инженер Татьяна, сейчас ситуация со сдачей пластика не такая радужная, как хотелось бы, но тем не менее возможности есть. Контейнеров хоть и немного, но найти их реально.

"На этих контейнерах можно увидеть перечень пластика, который можно сдавать. Они принимают полиэтилен, но не весь, а тот, который легче всего в обработке, дороже. Бутылки из ПЭТ (полиэтилентерефталат) с удовольствием берут, потому что он больше всего востребован заводами и у него стоимость гораздо выше любого другого полиэтилена", — сказала Татьяна.

Многие люди, может, и хотели бы более сознательно относиться к переработке мусора, но не знают, где искать пункты приема и что можно сдавать. Соориентироваться на местности поможет разработанная Greenpeace карта Recyclemap, где отмечены точки приема с графиком работы и перечислением тех видов отходов, которые принимаются на переработку.

Пакеты вне закона

Когда заходит речь о глобальной проблеме, без сильной руки государственной власти не обойтись. К счастью, во многих странах уже сейчас проблема с пластиковым загрязнением решается на высшем уровне.

В более чем 70 странах мира уже действуют законодательные ограничения или запреты на производство и продажу одноразовых пластиковых пакетов. Например, во Франции они полностью запрещены.

Как рассказала РИА Новости дизайнер Анна, проживающая в Германии, в стране сделано все для того, чтобы человек не нуждался в пластиковых пакетах. "По поводу пакетов, могу сказать, что пластиковые даже и не продаются на кассах в супермаркетах и маленьких магазинах. Есть выбор купить или бумажный пакет или брендированную сумку для покупок. Нигде мне не продавали ничего, чтобы упаковывалось в целлофан или пластиковый пакет", — говорит Анна.

Жителей европейских стран различными способами стимулируют сдавать пластиковую упаковку на переработку. Например, в Германии пометка PFAND на пластиковой бутылке означает, что в стоимость включен залог за тару. Вернуть его можно, сдав бутылку в пункте приема. "В каждом, даже самом маленьком магазине есть автоматы по приему пластиковых бутылок, жестяных банок из-под пива и стеклянных пивных бутылок. То есть все просто: купил бутылку воды за 40 центов, выпил воду, бутылку сдал в любом удобном магазине, получил чек на сумму, на которую сдал, и при покупке в этом же магазине можешь оплатить все чеком или покрыть какую-то стоимость (срок действия чека не ограничен)", — рассказывает Анна.

С 2021 года в странах Евросоюза планируется запретить одноразовые пластиковую посуду, столовые приборы, соломинки для напитков, ватные палочки и другие изделия.

В России разговор об ограничении использования пластика и его переработке ведется уже не первый год, но пока этот вопрос по большей части остается на совести самих граждан и экологически ответственного бизнеса. Но если есть возможность сделать планету чище в рамках хотя бы своего двора, почему бы не начать это делать уже сейчас?