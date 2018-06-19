Закон об освобождении от налога на сдачу макулатуры принят Госдумой

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении закон об освобождении граждан от уплаты налога на доходы физических лиц при сдаче бытовой макулатуры, разработанный на основе рекомендаций и предложений экспертов Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба ОНФ.

"Упрощение процедуры сдачи отходов производства, переработки и потребления всех видов бумаги и картона, пригодных для дальнейшего использования в качестве вторсырья, в целом должно положительным образом повлиять на внедрение системы раздельно сбора мусора, а также значительно расширить круг лиц, заинтересованных в сборе макулатуры", — считает координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.

По его словам, в настоящее время Общероссийский народный фронт выступает за то, чтобы законопроект вступил в силу как можно скорее, а также были реализованы аналогичные инициативы не только для макулатуры, но и для других полезных фракций отходов.

"Необходимо распространить эти меры и на другие вторичные ресурсы, которые граждане могут свободно сдавать. Среди них, например, пластиковая и стеклянная тара", — заявил депутат.

Он также отметил, что отмена НДФЛ на сдачу макулатуры — важный шаг на пути к созданию эффективной системы переработки отходов.

В итоговом докладе ОНФ о мероприятиях Года экологии отмечается, что отмена налога на макулатуру для граждан принесет дополнительные доходы в бюджет за счет увеличения объемов продукции из макулатуры и создания новых рабочих мест. Эксперты Общероссийского народного фронта подсчитали, что из-за НДФЛ на сдачу макулатуры и кумулятивного эффекта бюджет России ежегодно теряет около 50 миллиардов рублей.