Как вести себя при встрече с тигром?
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
18:2707.06.2018
(обновлено: 18:35 07.06.2018)
03000

Амурский тигр Сайхан и тигрица из Лазо осваивают тайгу в ЕАО

Последние результаты наблюдений за тигром Сайханом и тигрицей из Лазо показывают, что самец по-прежнему обитает в среднем течении реки Биджан, недалеко от места выпуска, а самка добралась до заказника "Дичун" и находится на участке тигрицы Филиппы, сообщает центр "Амурский тигр". 

Самостоятельная жизнь тигров Сайхана и Лазовки началась в тайге в ЕАО
© МРОО "Центр "Тигр"
Самостоятельная жизнь тигров Сайхана и Лазовки началась в тайге в ЕАО

"Сейчас между тигром Сайханом и тигрицей из Лазо порядка 40 км. Но шанс на то, что они воссоединятся, есть. Ведь они еще не выбрали себе участок, а только обследуют территорию", — комментирует директор МРОО "Центр "Тигр" Виктор Кузьменко.

Специальная группа в составе сотрудников центра и дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемым природным территориям Еврейской автономной области проверила кластеры хищников. Отмечается, что и Сайхан, и тигрица из Лазо сейчас обитают на территории, где достаточно копытных животных, которые являются основной кормовой базой тигров. Также выяснилось, что первой добычей Сайхана стал волк.

"Волк сложный объект для охоты, поэтому раз Сайхан добыл волка, то с копытными справится точно. Получаемые нами данные достаточно интересные, так как Сайхан ведет себя, как обычно это делают самки при выпуске, а самка из Лазо — наоборот, как самец. В этой связи пока мы больше опасаемся за Сайхана, так как в детстве он был достаточно серьезно травмирован, да и вообще по своей природе он более пугливый, вернее, застенчивый. Сейчас главное, чтобы нас не подвела техника и позволила продолжать наблюдения", — рассказал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

До кластеров тигрицы из Лазо группе специалистов не удалось добраться из-за разбитой дороги. Однако данные с ошейника тигрицы свидетельствуют о том, что она тоже удачно охотится. На ее счету как минимум три жертвы. Также сообщается, что хищница сейчас обитает на охотничьем участке тигрицы Филиппы, которая была также реабилитирована и выпущена в "Дичун" в апреле 2017 года. Между самками на данный момент около 10 км, но ходят они одними тропами, и не исключена их встреча. Тигрицы ранее познакомились в центре реабилитации, так как обитали в соседних вольерах.

Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мониторинг за хищниками ведется с помощью ошейников с GPS-модулем, которыми тигры были оснащены при выпуске в дикую природу 19 мая 2018 года. Оба зверя были выпущены "мягким" способом: из временного вольера, который построили специально для постепенной адаптации тигров, ранее проживавших в реабилитационном центре.

"Из временного вольера тигры выходили свободно и спокойно ходили вокруг него, вот только вышли они в разное время и пошли в разные стороны. Поэтому, с одной стороны, эксперимент удался, с другой — нет, так как животные не вместе. Но выводы делать пока преждевременно", — добавил Сергей Арамилев.

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