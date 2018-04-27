В России составили первый реестр малых рек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Первый реестр малых рек России составлен при поддержке Русского географического общества, сообщил в пятницу президент РГО Сергей Шойгу на заседании попечительского совета под председательством президента РФ Владимира Путина.

"В России около 2,5 миллиона рек. До сегодняшнего дня информация о них была достаточно разрознена. Наконец при поддержке РГО составлен первый реестр всех малых рек России", — сказал Шойгу.

По его словам, общий объём картографируемой территории — 12 миллионов квадратных километров, это почти три четверти территории России.