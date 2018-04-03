ГД приняла в первом чтении законопроект о восстановлении вырубленных лесов

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном восстановлении вырубленных, погибших или поврежденных лесов, внесенный правительством РФ.
В соответствии с законопроектом, лесовосстановление на участках, предоставленных в аренду, постоянное бессрочное пользование или безвозмездное пользование должно будет выполняться всеми лицами, использующими леса, на основании проекта освоения лесов. Лица, использующие леса для строительства, реконструкции и эксплуатации инфраструктуры, а также для переработки древесины и других лесных ресурсов, должны будут вести лесовосстановление и лесоразведение на площади, равной площади рубки — в пределах соответствующего региона.
Лица, ходатайствующие о переводе земель лесного фонда в земли других категорий, за исключением случаев перевода в земли особо охраняемых территорий, будут обязаны не позднее чем через год после такого перевода выполнить работы по лесовосстановлению (лесоразведению). Аналогичная норма будет действовать и при переводе земель населенных пунктов, обороны и безопасности, особо охраняемых природных территорий, на которых расположены леса, в земли других категорий.