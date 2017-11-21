Экологический рейтинг городов призван вовлечь россиян в решение экопроблем

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Общероссийский народный фронт (ОНФ) представили результаты проекта "Рейтинг экологического развития городов России" по итогам 2017 года. Самыми экологичными городами стали Набережные Челны и Казань.

В числе аутсайдеров оказались Волгоград, Ростов-на-Дону, Махачкала, Ульяновск и другие города, которые показали очень низкие результаты по основным критериям рейтинга. Среди таких критериев — состояние воздушной и биотической среды, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, воздействие на окружающую среду. Также были учтены результаты работы проектов "Генеральная уборка", "Зеленый щит" и "Экокарта".

Рейтинг составлен на основе данных, предоставленных органами власти региональных центров и городов с населением свыше 100 тысяч человек. В Год экологии в проекте приняли участие 103 субъекта, из которых 34 не предоставили достаточной информации. По мнению организаторов проекта, руководители этих субъектов скрывают от общественности реальную экологическую обстановку и нарушают права граждан на открытую информацию о состоянии окружающей среды в их населенных пунктах, в связи с чем ОНФ и Минприроды планируют обратиться в Генпрокуратуру РФ.

"Рейтинг послужит основанием для принятия решений в отношении эффективности работы руководителей администраций городов, которые не предоставили информацию. Также необходим аудит на предмет представления достоверной информации", — отметил Владимир Гутенев, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ.

Ольга Тимофеева, вице-спикер Госдумы РФ и сопредседатель центрального штаба ОНФ, также сообщила о работе Госдумы над законопроектом об экологической информации по поручению президента РФ Владимира Путина. По мнению комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, предлагаемая законопроектом мера позволит устранить избыточное государственное регулирование в области обращения с отходами.