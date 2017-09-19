Минприроды проведет уроки экологии в российских школах

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Расширенные экологические уроки, посвящённые воде, пройдут по всей стране в рамках Года экологии, сообщает пресс-центр федеральной целевой программы "Вода России".

"Экологические водные уроки Минприроды России проводит в третий раз. В 2016 году материалы урока изучили более миллиона школьников по всей стране. В 2017 году, который объявлен в России Годом экологии, организаторы расширили географию и демографию "уроков" и привлекли к участию в просветительской акции в том числе и студенчество", – говорится в сообщении.

"Водные" уроки предполагают интерактивную форму и задания, которые нужно выполнять онлайн и оффлайн. Все материалы можно получить на интернет-сайте для учителей и школьников для на сайте для студентов.

"С помощью экоуроков "Вода России" ребята узнают, почему нужно бережно относиться к воде как в природе, так и дома, в повседневной жизни. Ведь будущее нашей страны, ее природных богатств в скором времени окажется в руках современных школьников", – заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, чьи слова приводятся в сообщении.

При этом для учителей со всей страны проект "Вода России" разработал три варианта заданий: для учащихся 1–4, 5–8 классов и для старшеклассников, которым в дополнение к полезным информационным материалам также предлагается применить новые знания на практике.

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годы" (Проект "Вода России"), в рамках которой проводится проект, направлена на формирование культуры рационального и ответственного потребления воды у населения. Ежегодно для детей проводятся всевозможные просветительские мероприятия: от конкурса детских рисунков – до Национального юниорского водного конкурса, посвященного инновационным научным проектам школьников, от детских "водных" праздников и флешмобов – до масштабной общероссийской акции по уборке берегов "Вода России".