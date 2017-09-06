В Воронеже открылась конференция "Зеленая инфраструктура городской среды"

ВОРОНЕЖ, 6 сен — РИА Новости. Международная конференция "Зеленая инфраструктура городской среды: современное состояние и перспективы развития", приуроченная к Году экологии в России, начала работу в Воронеже, сообщает в среду правительство региона.

"Основная цель конференции – выработать предложения по повышению эффективности развития озелененных территорий в населенных пунктах, оказать содействие в практической реализации "зеленых" инфраструктурных проектов, организовать обмен информацией и опытом", — говорится в сообщении.

В работе конференции принимают участие ведущие специалисты в области экологии, озеленения и ландшафтной архитектуры, арбористики. Организатором мероприятия стали правительство Воронежской области и региональный департамент природных ресурсов и экологии.

Среди приглашенных спикеров – председатель Ассоциации арбористов Великобритании Кит Сейкр, глава международной организации по зеленой инфраструктуре Keen Consultants Яго Кин (Великобритания), глава исследовательской группы по городскому лесоводству Forest Research Кирон Дойк (Великобритания), управляющий директор Terra Nostra Генри Куппен (Нидерланды), уполномоченный представитель от Италии в Европейской Ассоциации dei Vivaisti Маурицио Лаппони, архитектор, эргономист, профессор в университетах Удине и Триеста (Италия) Франко Гросси, директор департамента по вопросам окружающей среды и энергетики мэрии Болоньи Роберто Диолаити (Италия), ведущий научный сотрудник института природопользования Национальной академии наук Белоруссии Людмила Кравчук.