Ленобласть предлагает ужесточить законодательство в сфере бытовых отходов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Правительство Ленинградской области выступит с предложениями по реформированию законодательства в сфере оборота бытовых отходов, включая значительное увеличение штрафов для лиц и организаций, незаконно складирующих мусор, сообщил губернатор области Александр Дрозденко на VIII Невском международном экологическом конгрессе.

"Мы предлагаем в разы увеличить административные штрафы для организаций и частных лиц, незаконно использующих земельные участки под складирование мусора. Владельцев транспортных средств, сваливающих мусор в леса и карьеры, также необходимо штрафовать вплоть до конфискации техники. И, главное, должна быть изменена схема оплаты за вывоз отходов, чтобы управляющие компании платили деньги полигонам, которые в свою очередь рассчитывались с транспортными компаниями. Тогда, на наш взгляд, система начнет работать правильно", — приводит пресс-служба губернатора и правительства области слова Дрозденко.

Кроме того, по его мнению, с 1 января 2019 года выдача лицензий для открытия новых мусорных полигонов должна производиться только при условии наличия оборудования для сортировки и переработки отходов.

Дрозденко добавил, что для улучшения ситуации в сфере экологии необходимо активнее привлекать молодежь, в том числе, через участие в экологических акциях и конкурсах, работе в волонтерских организациях.

"Экологическое воспитание должно быть обязательным элементом воспитания граждан России. Занимаясь этой работой в Ленинградской области, мы уже видим положительные перемены в поведении как детей, так и их родителей", — заключил он.

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