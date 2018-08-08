Бывший топ-менеджер "Новатэка" возглавил департамент Минприроды

Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото

Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назначил директором нового департамента государственной политики и регулирования по изучению Арктики, Антарктики и Мирового океана бывшего топ-менеджера "Новатэка" Сергея Хрущева.

"Сергей Хрущев назначен директором департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана", — говорится в сообщении Минприроды.

"Новый департамент сосредоточится на продолжении работы по комплексному исследованию Арктики и Антарктики, экспедиционным исследованиям Мирового океана, восстановлению ресурсной и научно-исследовательских баз. Кроме того, перед министерством стоят задачи по исполнению поручений из майского указа президента страны о безопасном развитии Арктической зоны России и наполнении Северного морского пути. Безопасность Севморпути будет обеспечиваться, в том числе, с помощью систем метеонаблюдений. Ответственность — колоссальная", — цитирует пресс-служба Кобылкина.

Сергей Хрущев был финансовым директором ООО "Таркосаленефтегаз" (дочерняя компания "Новатэка"), заместителем директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа министерства энергетики, в 2011 году возглавил "Ямал СПГ", позднее перешел на должность первого заместителя генерального директора "Ямал СПГ" и до конца 2014 года входил в состав совета директоров "Ямал СПГ".

Ранее Кобылкин назначил своим первым заместителем бывшего заместителя председателя правления "Новатэка" Дениса Храмова.