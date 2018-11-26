МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россия может развивать бумажную промышленность, привлекая китайских инвесторов в создание производств в Сибири и на Дальнем Востоке, сказал в интервью РИА Новости бизнес-омбудсмен и председатель Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.

"Россия должна выстраивать свою политику так, чтобы максимальная добавленная стоимость и, соответственно, богатства страны оставались здесь, а не уходили за границу", — заявил Титов, добавив, что Китай выстроил свою целлюлозно-бумажную промышленность во многом на российском лесе.

"В самом Китае сейчас усиливаются экологические ограничения для промышленности, что привело к сокращению производства целлюлозы и картона. Для нас это долгожданный шанс возродить свою бумажную промышленность. И один из способов здесь – привлечение китайских инвесторов и создание производств в Сибири и на Дальнем Востоке с ориентацией на азиатские страны", — полагает собеседник агентства.

При этом, уверен он, ни в коем случае нельзя вводить какие-либо запреты, так как это приведет к дестабилизации в отрасли. "Ничего нельзя запрещать, должна быть свобода в товарообмене. Но необходимо выстраивать экономическое регулирование, то есть, вводить пошлины на вывоз кругляка и снимать их на экспорт готовой продукции", — считает Титов.