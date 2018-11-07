Россия может частично заместить США в поставках сои в Китай

ПЕКИН, 7 ноя — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Китайскую Народную Республику заявил, что Россия может частично заместить США в поставках сои в КНР.

"Соя — такая культура, которая очень востребована в Китае, китайский рынок огромный, порядка 95 миллионов тонн сои они экспортируют ежегодно, из них 30 миллионов, даже больше, они экспортировали из Соединенных Штатов Америки", — сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в Китай.

С учетом торговых проблем, которые возникли во взаимоотношениях между этими странами, определенная часть этого соевого сегмента высвободилась, отметил он.

"Мы договорились с китайскими партнерами о том, чтобы более активно присутствовать именно в этом сегменте, что для нас неплохо и дает возможность, с одной стороны, выйти на китайский рынок с нашими продуктами, включая сою, а, с другой стороны, нарастить производство самой сои в нашей стране, прежде всего, на Дальнем Востоке, потому что именно в этом регионе соя выращивается, и под эту культуру нужно готовить поля для того, чтобы, может быть, сейчас ее больше просто производить и собирать", — добавил глава российского правительства.

Он сообщил, что в ходе контактов в рамках визита, в том числе на встречах с руководством КНР, он обсуждал вопросы поставок аграрной продукции из РФ в Китай. До последнего времени в этой сфере существовали определенные ограничения, напомнил премьер, они касались, например, ввоза мяса птицы, молочной продукции.

"Постепенно вместе с китайскими партнерами мы эти ограничения снимаем", — уточнил Медведев, добавив, что в рамках визита делегации в Китай было подписано два протокола на эту тему.

Он отметил, что это даст возможность российским аграриям выходить на китайский рынок. "Китай стал активно потреблять молочные продукты, раньше этого не было. Китай, действительно, очень много потребляет мясных продуктов, поэтому открытие этих сегментов очень важно", — добавил глава правительства, особо подчеркнув, что речь идет именно о региональных поставщиках.