В Китае может появиться сервисный центр по ремонту С-400

ЧЖУХАЙ (Китай), 7 ноя – РИА Новости. Сервисный центр по ремонту систем ПВО С-400 "Триумф" в перспективе может появиться в Китае, заявил РИА Новости в среду в ходе авиасалона Airshow China-2018 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Контракт на поставку С-400 был заключен в 2015 году, поставки должны завершиться до 2020 года.

"С учетом того, что Китай продолжает эксплуатацию систем ПВО С-300 и с учетом поставляемых новейших систем С-400, создание центра послепродажного обслуживания систем противовоздушной обороны большой дальности было бы логично и экономически целесообразно", — сказал Шугаев.

Он напомнил, что в 2017 в КНР году открыла центр по ремонту средств зенитных ракетных комплексов Тор-М1.