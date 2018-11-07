ПЕКИН, 7 ноя — РИА Новости. Российский премьер Дмитрий Медведев в ходе встречи с китайским коллегой призвал объединить усилия, чтобы международное регулирование в сфере торговли не только сохранялось, но и оптимизировалось.

Он подчеркнул, что Китай остается для России самым крупным торговым партнером.

"И мы это качество считаем определяющим для развития наших отношений. Результаты торгового, инвестиционного взаимодействия весьма и весьма неплохие, что особенно важно в контексте тех сложностей, с которыми сталкиваются наши экономики ввиду недружественных действий ряда стран, ввиду протекционистских решений, которые в последнее время применяются отдельными государствами, и попыток разрушения международного торгового порядка", — заявил Медведев на 23-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

"Нам действительно нужно соединить усилия, для того чтобы международное регулирование в этой сфере сохранялось, более того, оптимизировалось, развивалось. Для этого наши ведомства будут работать, сотрудничать", — продолжил он.