Россия готова частично заместить товары из США на рынке Китая

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россия в условиях торговой войны между США и Китаем готова компенсировать сокращающееся предложение американских товаров на рынке КНР, сообщает пресс-служба министерства экономического развития по итогам встречи главы Минэкономразвития Максима Орешкина с министром коммерции КНР Чжун Шанем.

Как отмечает пресс-служба министерства, министры в ходе переговоров в Пекине обсудили перспективы наращивания взаимной торговли и инвестиций, а также сотрудничество в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). "Российская сторона выразила готовность компенсировать сокращающееся предложение американских товаров на рынке Китая", — отмечается в сообщении.

По словам Орешкина, односторонние протекционистские действия США, идущие вразрез с правилами многосторонней торговой системы, оказывают влияние как на мировую торговлю, так и на торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем.

"Глава Минэкономразвития подчеркнул, что в условиях, когда крупнейший участник мировой торговли демонстративно игнорирует общие правила игры, необходимы скоординированные усилия членов ВТО, направленные на восстановление эффективности организации и на минимизацию ущерба, который наносят необоснованные торговые ограничения", — следует из сообщения пресс-службы.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.