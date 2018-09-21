Россия и Китай ускорят переговоры по созданию тяжелого вертолета

КУНЬМИН (Китай), 21 сен — РИА Новости. Россия и Китай достигли общего консенсуса по большинству вопросов по проекту совместного создания тяжелого вертолета, условились ускорить переговорный процесс, заявил журналистам в пятницу министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.

"Мы обменялись мнениями по сотрудничеству в сфере гражданской авиации, а также обсудили вопросы касательно дальнейшего продвижения нашего совместного проекта широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929", — сказал китайский министр по итогам заседания подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Он сообщил, что "помимо этого, мы с коллегами обсудили соответствующие вопросы по проекту тяжелого вертолета, по большинству вопросов мы уже достигли общего консенсуса, а по оставшимся вопросам мы договорились об ускорении переговорного процесса".

"Мы также обозначили свои соображения и конкретные предложения в отношении нашего дальнейшего сотрудничества в области авиадвигателей", — добавил Мяо Вэй.