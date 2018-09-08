Товарооборот России и Китая за восемь месяцев вырос на 25,7%

ПЕКИН, 8 сен — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-августа 2018 года вырос на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют опубликованные в субботу данные главного таможенного управления КНР.

Общий объем двусторонней торговли по итогам первых восьми месяцев этого года составил 67,5 миллиарда долларов. Китайский экспорт за отчетный период в Россию вырос на 13,5% и составил 31,1 миллиарда долларов, а импорт из России — на 38,5%, составив 36,3 миллиарда долларов.

В августе товарооборот между двумя странами составил 9,13 миллиарда долларов, Китай ввез в РФ товаров на 4,26 миллиарда долларов, Россия в КНР — на 4,86 миллиарда долларов.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20,8% по сравнению с 2016 годом — до 84 миллиардов долларов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 14,8% — до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России — на 27,7%, до 41,2 миллиарда долларов.