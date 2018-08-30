Миллер заявил, что поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начнутся в срок

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Нет никаких сомнений в том, что поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" начнутся 20 декабря 2019 года, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"До начала поставок газа в Китай остается чуть больше года. И нет никаких сомнений, что 20 декабря 2019 года газ будет подан на российско-китайскую границу", — сказал Миллер, выступая на селекторном совещании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"Полным ходом идет обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии. Объекты, необходимые для начала добычи газа, готовы на 50%. До конца года мы завершим основные объемы работ по укладке газопровода "Сила Сибири". Идет монтаж оборудования на площадке Амурского газоперерабатывающего завода", — отметил он.

В конце июля "Газпром" сообщал, что построил 90,5% линейной части газопровода "Сила Сибири". В текущем году основной объем строительно-монтажных работ по участку будет завершен. На 2019 год запланировано проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пусконаладочные работы.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года.