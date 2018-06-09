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Разворот на Восток
Разворот на Восток

В РАН рассказали, какие российские технологии могут быть интересны Китаю

Сюжет:
Саммит ШОС в Китае (24)
16:5509.06.2018
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Китайской академии наук Бай Чуньли на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в ПекинеПрезидент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Китайской академии наук Бай Чуньли на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Технологии изготовления сверхпроводящих материалов, созданные в России для проекта международного термоядерного реактора ИТЭР, могут быть интересны Китаю, который намерен реализовать свой проект термоядерного реактора, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Строительство термоядерного реактора ИТЭР завершено на 50%
© Фото : ITER
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В пятницу в Пекине в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было подписано соглашение о сотрудничестве между РАН и Академией наук Китая.

Сергеев напомнил, что Россия создала сверхпроводящие материалы для проекта ИТЭР. "Эти наши наработки могут быть интересны для применения в китайском проекте", — сказал Сергеев.

Реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции. Это будет первая крупномасштабная попытка продемонстрировать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии.

В проекте ИТЭР принимают участие, в общей сложности, 35 стран — в том числе 29 стран Евросоюза, а также США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея и Россия. Пуск реактора и получение на нем первой плазмы запланированы на 2025 год.

Процесс сборки термоядерного реактора ИТЭР
© Фото : ITER
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РФ создает для ИТЭР ключевые компоненты реакторного комплекса и другое высокотехнологичное оборудование. Сверхпроводники, устройства для нагрева термодяерной плазмы — гиротроны (их можно сравнить с гигантскими СВЧ-печами), элементы защиты и диагностики, — всего более 25 уникальных систем находятся в зоне ответственности российских предприятий.

Промышленное производство сверхпроводящих материалов было создано на Чепецком механическом заводе (ЧМЗ, входит в топливную компанию госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ).

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Разворот на Восток
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Тузик Дворовый
Вот именно технологии. Их интересуют сами технологии но не лицензионные отчисления. Скопируют как обычно и будут на этом зарабатывать не платя не чего России
17:40
09.06.2018
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