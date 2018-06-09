В РАН рассказали, какие российские технологии могут быть интересны Китаю

Президент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Китайской академии наук Бай Чуньли на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине

Президент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Китайской академии наук Бай Чуньли на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Технологии изготовления сверхпроводящих материалов, созданные в России для проекта международного термоядерного реактора ИТЭР, могут быть интересны Китаю, который намерен реализовать свой проект термоядерного реактора, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

В пятницу в Пекине в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было подписано соглашение о сотрудничестве между РАН и Академией наук Китая.

Сергеев напомнил, что Россия создала сверхпроводящие материалы для проекта ИТЭР. "Эти наши наработки могут быть интересны для применения в китайском проекте", — сказал Сергеев.

Реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции. Это будет первая крупномасштабная попытка продемонстрировать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии.

В проекте ИТЭР принимают участие, в общей сложности, 35 стран — в том числе 29 стран Евросоюза, а также США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея и Россия. Пуск реактора и получение на нем первой плазмы запланированы на 2025 год.

РФ создает для ИТЭР ключевые компоненты реакторного комплекса и другое высокотехнологичное оборудование. Сверхпроводники, устройства для нагрева термодяерной плазмы — гиротроны (их можно сравнить с гигантскими СВЧ-печами), элементы защиты и диагностики, — всего более 25 уникальных систем находятся в зоне ответственности российских предприятий.

Промышленное производство сверхпроводящих материалов было создано на Чепецком механическом заводе (ЧМЗ, входит в топливную компанию госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ).