"Газпром" построил 84,4% "Силы Сибири"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. "Газпром" построил 84,4% линейной части газопровода "Сила Сибири", говорится в сообщении компании.

"В данный момент линейная часть участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем построена на 84,4% (более 1820 километров). Завершена проходка второго тоннеля подводного перехода трансграничного участка "Силы Сибири" через реку Амур", — говорится в сообщении по итогам встречи председателя правления" Газпрома" Алексея Миллера и председателя совета директоров китайской CNPC Ван Илиня.

"Участники встречи рассмотрели широкий спектр вопросов сотрудничества в газовой сфере. В частности, текущий статус проекта по поставкам газа по "восточному" маршруту — "Сила Сибири". Было отмечено, что его реализация осуществляется в полном соответствии с установленным графиком", — отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы, связанные коммерческими и техническими аспектами поставок газа в Китай с Дальнего Востока России, говорится в сообщении.

Кроме того, "Газпром" и CNPC подписали дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве по совместным стандартам, определяющее механизмы признания компаниями результатов испытаний продукции. Также компании обсудили работу в области подземного хранения газа, продвижения использования газа в качестве моторного топлива, газовой электрогенерации.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года.