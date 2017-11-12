"Вертолеты России" начали сертификацию "Ансата" в Китае

ДУБАЙ, 12 ноя — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" начал сертификацию вертолета "Ансат" в Китае, планируется сертифицировать его также в Пакистане, Мексике, Колумбии и Бразилии, сообщил журналистам на авиасалоне Dubai Airshow 2017 глава корпорации Андрей Богинский.

"Мы сегодня начали сертификацию вертолета "Ансат" в Китае, предполагаем начало сертификации в Пакистане, Мексике, Колумбии, Бразилии", — сказал Богинский.

Ранее он сообщил, что холдинг во время работы авиасалона заключит контракт с индийской компанией на поставку вертолетов Ми-171А2. "Параллельно будем сертифицировать эту машину в Индии", — добавил Богинский.

"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет в течение одного часа трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек.