Россия и Индия заключат контракт на поставку вертолетов Ми-171А2

ДУБАЙ, 12 ноя — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" во время работы авиасалона "Дубай-2017" заключит контракт с индийской компанией на поставку вертолетов Ми-171А2, сообщил журналистам в первый день работы авиасалона в воскресенье глава холдинга Андрей Богинский.

"Во время работы авиасалона "Дубай-2017" мы подпишем контракт с индийской компанией на поставку гражданских вертолетов Ми-171А2", — сказал Богинский.

Он подчеркнул, что сотрудничество с индийской стороной развивается успешно, свидетельством тому является наше совместное решение заключить данный контракт и скорее всего в начале 2018 года подписать контракт на поставку Индии вертолетов Ка-226.