Россия и Индия подпишут контракт на поставку 200 вертолетов К-226

ДУБАЙ, 12 ноя — РИА Новости. Москва и Дели подпишут в начале 2018 года контракт на поставку Индии 200 вертолетов Ка-226, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"В конце этого года, но скорее всего в начале следующего года мы подпишем контракт на поставку 200 вертолетов Ка-226 для министерства обороны Индии", — сказал Богинский.

Он подчеркнул, что в настоящее время успешно работает совместное предприятие, на базе которого будет осуществляться сборка вертолетов в Индии и обеспечиваться сервисное обслуживание.