ФТС России и китайская таможня подписали соглашение о сотрудничестве

ПЕКИН, 1 ноя — РИА Новости. Федеральная таможенная служба Российской Федерации и Главное таможенное управление КНР подписали соглашение о сотрудничестве в области управления рисками.

Церемония подписания состоялась в рамках визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Китай.

Кроме того, ведомства также подписали протокол в области обмена данными, полученными в результате использования инспекционно-досмотровых комплексов, проводимого в рамках взаимного признания результатов таможенного контроля в отношении определенных видов товаров, с целью повышения эффективности таможенного контроля.