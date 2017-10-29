Во Владивостоке закончились первые российско-индийские учения "Индра-2017"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Торжественная церемония закрытия первых российско-индийских межвидовых учений "Индра-2017" прошла в воскресенье на водноспортивной станции Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке, сообщает представитель Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ Николай Воскресенский.
Международные учения впервые проходят в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" состоялись единые учения с привлечением боевых кораблей ТОФ и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей ВВО и сухопутных подразделений индийской армии.
Учения завершились пролётом над акваторией Амурского залива четверки истребителей Су-35С, четверки вертолётов Ми-8АМТШ ВВС и ПВО Восточного военного округа и военно-транспортного самолёта ВВС Индии.
"В церемонии закрытия приняли участие представители командования Тихоокеанского флота и Восточного военного округа, Вооруженных Сил Индии, парадные расчеты экипажей кораблей, морской пехоты, мотострелков, летчиков двух стран, рота почетного караула, оркестр штаба ТОФ", — говорится в сообщении.
В честь завершения учений состоялся парад с приветствиями от руководителей — заместителя командующего войсками ВВО Сергея Соломатина и командира дивизии сухопутных войск Индии Нудурупати Дурга Прасада. Ряд индийских военных награждены медалью "За укрепление боевого содружества". "Приказом министра обороны РФ ряд военнослужащих Вооруженных Сил Индии награждены медалью "За укрепление боевого содружества". Генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад также вручил российским военным медали "За отличие в учениях "Индра", — информирует представитель ВВО по ТОФ.
По словам временно исполняющего обязанности командующего войсками ВВО Александра Журавлева, прошедшие учения стали самыми масштабными в истории двух стран, а посол Индии в РФ Панкадж Саран поблагодарил российскую сторону за высокий уровень организации совместных действий и отметил, что тематикой прошедших учений стало противодействие терроризму.
В ходе учений российские индийские морпехи провели совместную тренировку по погрузке на борт большого десантного корабля "Адмирал Невельской" и десантного катера "Иван Карцов". В тренировке участвовали 10 БТР-80 и более 70 военнослужащих обеих стран.
Около десяти совместных российско-индийских экипажей во время учений провели воздушную разведку, высадили тактический десант на полигон Сергеевский, а также поразили авиационными ракетами мишени, имитирующие огневые точки условного противника.
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.