Во Владивостоке закончились первые российско-индийские учения "Индра-2017"

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии во время учений Индра-2017

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии во время учений Индра-2017

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Торжественная церемония закрытия первых российско-индийских межвидовых учений "Индра-2017" прошла в воскресенье на водноспортивной станции Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке, сообщает представитель Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ Николай Воскресенский.

Международные учения впервые проходят в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" состоялись единые учения с привлечением боевых кораблей ТОФ и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей ВВО и сухопутных подразделений индийской армии.

Учения завершились пролётом над акваторией Амурского залива четверки истребителей Су-35С, четверки вертолётов Ми-8АМТШ ВВС и ПВО Восточного военного округа и военно-транспортного самолёта ВВС Индии.

"В церемонии закрытия приняли участие представители командования Тихоокеанского флота и Восточного военного округа, Вооруженных Сил Индии, парадные расчеты экипажей кораблей, морской пехоты, мотострелков, летчиков двух стран, рота почетного караула, оркестр штаба ТОФ", — говорится в сообщении.

В честь завершения учений состоялся парад с приветствиями от руководителей — заместителя командующего войсками ВВО Сергея Соломатина и командира дивизии сухопутных войск Индии Нудурупати Дурга Прасада. Ряд индийских военных награждены медалью "За укрепление боевого содружества". "Приказом министра обороны РФ ряд военнослужащих Вооруженных Сил Индии награждены медалью "За укрепление боевого содружества". Генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад также вручил российским военным медали "За отличие в учениях "Индра", — информирует представитель ВВО по ТОФ.

По словам временно исполняющего обязанности командующего войсками ВВО Александра Журавлева, прошедшие учения стали самыми масштабными в истории двух стран, а посол Индии в РФ Панкадж Саран поблагодарил российскую сторону за высокий уровень организации совместных действий и отметил, что тематикой прошедших учений стало противодействие терроризму.