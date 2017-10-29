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Во Владивостоке закончились первые российско-индийские учения "Индра-2017"

08:2529.10.2017
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии во время учений Индра-2017Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии во время учений Индра-2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Торжественная церемония закрытия первых российско-индийских межвидовых учений "Индра-2017" прошла в воскресенье на водноспортивной станции Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке, сообщает представитель Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ Николай Воскресенский.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ во время учений "Индра-2017". 28 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ во время учений "Индра-2017". 28 октября 2017

Российско-индийский экипаж истребителя Су-30СМ на совместных учениях
© РИА Новости / Андрей Станавов
Идеальные союзники. Зачем военные России и Индии учатся сражаться вместе
Международные учения впервые проходят в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" состоялись единые учения с привлечением боевых кораблей ТОФ и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей ВВО и сухопутных подразделений индийской армии.

Учения завершились пролётом над акваторией Амурского залива четверки истребителей Су-35С, четверки вертолётов Ми-8АМТШ ВВС и ПВО Восточного военного округа и военно-транспортного самолёта ВВС Индии.

"В церемонии закрытия приняли участие представители командования Тихоокеанского флота и Восточного военного округа, Вооруженных Сил Индии, парадные расчеты экипажей кораблей, морской пехоты, мотострелков, летчиков двух стран, рота почетного караула, оркестр штаба ТОФ", — говорится в сообщении.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанк Военнослужащие Вооруженных Сил Индии на учениях "Индра-2017"
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие Вооруженных Сил Индии на учениях "Индра-2017"

Артиллерийский салют во время захода фрегата ВМС Индии Саптура во Владивосток для участия в международном российско-индийском межвидовом учении Индра – 2017. 19 октября 2017
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Учения "Индра-2017": первый старт в межвидовом формате
В честь завершения учений состоялся парад с приветствиями от руководителей — заместителя командующего войсками ВВО Сергея Соломатина и командира дивизии сухопутных войск Индии Нудурупати Дурга Прасада. Ряд индийских военных награждены медалью "За укрепление боевого содружества". "Приказом министра обороны РФ ряд военнослужащих Вооруженных Сил Индии награждены медалью "За укрепление боевого содружества". Генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад также вручил российским военным медали "За отличие в учениях "Индра", — информирует представитель ВВО по ТОФ.

По словам временно исполняющего обязанности командующего войсками ВВО Александра Журавлева, прошедшие учения стали самыми масштабными в истории двух стран, а посол Индии в РФ Панкадж Саран поблагодарил российскую сторону за высокий уровень организации совместных действий и отметил, что тематикой прошедших учений стало противодействие терроризму.

В воздухе, на земле и воде: российско-индийские учения "Индра–2017"
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМеждународные учения "Индра-2017" проходят на полигонах Приморского края и на морских полигонах Тихоокеанского флота с 20 по 29 октября.Погрузка боевой техники и военнослужащих России и Индии на борт корабля Адмирал Невельской в рамках международных российско-индийских учений Индра - 2017 во Владивостоке. 26 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Международные учения "Индра-2017" проходят на полигонах Приморского края и на морских полигонах Тихоокеанского флота с 20 по 29 октября.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчения в этом году впервые проводятся в межвидовом формате, то есть с участием различных родов войск России и Индии, по единому замыслу.Российско-индийские учения Индра – 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учения в этом году впервые проводятся в межвидовом формате, то есть с участием различных родов войск России и Индии, по единому замыслу.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБоевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" во время стрельбы на полигоне Сергеевский.Российско-индийские учения Индра – 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" во время стрельбы на полигоне Сергеевский.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ учениях принимают участие боевые корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Индии, авиационные и сухопутные части ВВО и сухопутные подразделения индийской армии.Международные российско-индийские учения Индра - 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В учениях принимают участие боевые корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Индии, авиационные и сухопутные части ВВО и сухопутные подразделения индийской армии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком впервые в истории ВКС полеты на российской технике выполнили смешанные международные экипажи, роль вторых пилотов была доверена летчикам ВВС Индии.Международные российско-индийские учения Индра - 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком впервые в истории ВКС полеты на российской технике выполнили смешанные международные экипажи, роль вторых пилотов была доверена летчикам ВВС Индии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ ходе учений смешанные экипажи пилотировали самолеты Су-30М2, Ан-26, а также вертолеты Ми-8АМТШ.Международные российско-индийские учения Индра - 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В ходе учений смешанные экипажи пилотировали самолеты Су-30М2, Ан-26, а также вертолеты Ми-8АМТШ.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ рамках морской части учений корабли России и Индии отработали совместное маневрирование и досмотрели "подозрительное судно".Международные российско-индийские межвидовые учения Индра – 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В рамках морской части учений корабли России и Индии отработали совместное маневрирование и досмотрели "подозрительное судно".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкТактический десант, высаженный во время международных российско-индийских межвидовых учений "Индра – 2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.Российско-индийские учения Индра – 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тактический десант, высаженный во время международных российско-индийских межвидовых учений "Индра – 2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБоевая машины пехоты во время учений "Индра – 2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.Российско-индийские учения Индра – 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Боевая машины пехоты во время учений "Индра – 2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ ходе учений российские индийские морпехи провели совместную тренировку по погрузке на борт большого десантного корабля "Адмирал Невельской" и десантного катера "Иван Карцов". В тренировке участвовали 10 БТР-80 и более 70 военнослужащих обеих стран.Международные российско-индийские учения Индра - 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В ходе учений российские индийские морпехи провели совместную тренировку по погрузке на борт большого десантного корабля "Адмирал Невельской" и десантного катера "Иван Карцов". В тренировке участвовали 10 БТР-80 и более 70 военнослужащих обеих стран.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЧетверка истребителей Су-35С ВВС и ПВО Восточного военного округа в небе во время торжественной церемонии открытия международных российско-индийских учений "Индра - 2017" во Владивостоке.Истребители Су-35С во время церемонии открытия международных российско-индийских учений ИНДРА - 2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Четверка истребителей Су-35С ВВС и ПВО Восточного военного округа в небе во время торжественной церемонии открытия международных российско-индийских учений "Индра - 2017" во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИндийский военнослужащий во время парада на торжественной церемонии открытия международных российско-индийских учений "Индра-2017" во Владивостоке.Индийский военнослужащий на учениях Индра – 2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Индийский военнослужащий во время парада на торжественной церемонии открытия международных российско-индийских учений "Индра-2017" во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОколо десяти совместных российско-индийских экипажей во время учений провели воздушную разведку, высадили тактический десант на полигон Сергеевский, а также поразили авиационными ракетами мишени, имитирующие огневые точки условного противника.Международные российско-индийские учения Индра - 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Около десяти совместных российско-индийских экипажей во время учений провели воздушную разведку, высадили тактический десант на полигон Сергеевский, а также поразили авиационными ракетами мишени, имитирующие огневые точки условного противника.
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