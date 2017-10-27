"АлтайПродМаркет" приоткроет дверь на продовольственный рынок Китая

БАРНАУЛ, 27 окт — РИА Новости. Предприятия пищевой промышленности Алтайского края в рамках торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет" рассмотрят Китай как самый перспективный рынок для расширения экспорта своей продукции, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Возможности развития экспортного потенциала наших производителей на китайском рынке будут рассмотрены ввиду исключительного значения перспектив торгово-экономических отношений с Поднебесной. Организаторы мероприятия ожидают участие в нем китайской делегации, члены которой смогут пообщаться напрямую с алтайскими производителями и обсудить все аспекты возможного увеличения экспорта", — сказал представитель правительства.
Программа форума "АлтайПродМаркет-2017", который приурочен к 80-летию региона, традиционно включает выставку "Продукты Алтая", заявки на участие в которой подали около 70 алтайских предприятий, производящих продукты питания.
Отдельной экспозицией на выставке выступят сельскохозяйственные кооперативы, где в большом ассортименте будет представлено все, что выращено и произведено в этом сезоне: свежие овощи, охлажденное мясо, в том числе мраморную говядину, молочную и рыбную продукцию, продукты для здоровья на основе растительного сырья, хлеба, мед, а также продукция пчеловодства.