"АлтайПродМаркет" приоткроет дверь на продовольственный рынок Китая

БАРНАУЛ, 27 окт — РИА Новости. Предприятия пищевой промышленности Алтайского края в рамках торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет" рассмотрят Китай как самый перспективный рынок для расширения экспорта своей продукции, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

По данным ведомства, Алтайский край входит в число крупнейших производителей продуктов питания в России, и правительство региона традиционно уделяет особое внимание его позиционированию как одного из гарантов продовольственной безопасности страны. В этом году биржа пройдет 31 октября и объединит около 200 крупных и малых предприятий.

"Возможности развития экспортного потенциала наших производителей на китайском рынке будут рассмотрены ввиду исключительного значения перспектив торгово-экономических отношений с Поднебесной. Организаторы мероприятия ожидают участие в нем китайской делегации, члены которой смогут пообщаться напрямую с алтайскими производителями и обсудить все аспекты возможного увеличения экспорта", — сказал представитель правительства.

По его словам, в рамках форума планируется обсудить перспективы развития электронной торговли и документооборота. В частности уделят внимание процедуре оформления ветеринарных сопроводительных документов с использованием государственной информационной системы "Меркурий". А в рамках специальной экспозиции "Наука – бизнесу" предприниматели смогут познакомиться с технологическими новинками ведущих научных учреждений края.

Программа форума "АлтайПродМаркет-2017", который приурочен к 80-летию региона, традиционно включает выставку "Продукты Алтая", заявки на участие в которой подали около 70 алтайских предприятий, производящих продукты питания.

Отдельной экспозицией на выставке выступят сельскохозяйственные кооперативы, где в большом ассортименте будет представлено все, что выращено и произведено в этом сезоне: свежие овощи, охлажденное мясо, в том числе мраморную говядину, молочную и рыбную продукцию, продукты для здоровья на основе растительного сырья, хлеба, мед, а также продукция пчеловодства.