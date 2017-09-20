ПЕКИН, 20 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Объединенная двигателестроительная корпорация подписала с китайской компанией AECC Commercial Aircraft Engine Co., Ltd. (AECC CAE) меморандум о сотрудничестве по созданию двигателя для российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОДК.
"ОДК подписала с китайской AECC CAE меморандум о сотрудничестве по разработке газотурбинного двигателя для перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС)", — сообщил представитель российской компании.
Подписание состоялось в среду в Пекине в рамках авиационной выставки Aviation Expo China.
Как пояснили в ОДК, первоочередные задачи программы создания двигателя для ШФДМС будут включать в себя проведение совместных исследований рынка широкофюзеляжных самолетов и конкурентного анализа продукции, определение требований потенциальных заказчиков и определение основных технических параметров двигателей.