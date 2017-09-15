Россия готовится подписать контракт на создание тяжелого вертолета с Китаем

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" и китайская компания Avicopter определили технические параметры российско-китайского перспективного тяжелого вертолета (ПТВ), контракт на разработку которого российская сторона готова подписать к концу года, заявил журналистам в пятницу гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"С китайскими партнерами нам удалось прийти к единому мнению относительно технических параметров проекта ПТВ, мы четко представляем себе характеристики машины. На China Helicopter Expo мы с коллегами из Avicopter провели конструктивные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по финансовой стороне проекта. Российская сторона готова завершить предконтрактную работу и выйти на подписание к концу года", — сказал он.

Согласно межправительственному соглашению, подписанному в 2016 году, холдинг "Вертолеты России" и Avicopter совместно разработают перспективный тяжелый вертолет для организации его серийного производства в КНР и удовлетворения спроса на китайском рынке. "Вертолеты России" должны осуществить инвестиции в проект в виде технологий, а также разработать техническое предложение и отдельные системы машины.

Межправительственное соглашение о совместной разработке ПТВ было утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в феврале 2017 года.

Планируется, что в рамках совместного проекта китайская сторона будет осуществлять организацию программы ПТВ в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, подготовку и серийное производство, а также продвижение вертолета на рынок и общую координацию работ.