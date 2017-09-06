Россия и Китай подпишут на ВЭФ больше контрактов, чем в прошлом году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Объем контрактов, подписанных между Россией и Китаем на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, в этом году будет больше, чем в прошлом, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с заместителем премьера Госсовета КНР Ван Яном.

"За последние два года общий объем капиталовложений, инвестиций со стороны Китая в Дальний Восток России составил более трех миллиардов долларов. Это активная работа по выполнению наших договоренностей с председателем КНР", — сказал Путин.

Он отметил, что в этом году представителям двух стран удастся удачно поработать во время проведения ВЭФ.

"Уверен, что и на этом форуме будет проведена большая работа. Знаем, что приехало большое количество наших китайских друзей, предпринимателей. В этом году объем подписанных контрактов будет не ниже, а выше, чем в прошлом году. Ваша работа имеет реальный хороший практический результат", — отметил президент.