"Газпром" построил около 979 км газопровода "Сила Сибири"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. "Газпром" построил на сегодняшний день около 979 километров газопровода "Сила Сибири", предназначенного для поставок российского газа в Китай; строительство идет с опережением графика, к концу 2017 года будет построено более 1300 километров, сообщается в пресс-релизе газового холдинга.

Построенная часть газопровода составляет 45% общей протяженности первоочередного участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска, отмечает компания.

Во вторник в Москве председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел с генподрядчиками совещание, посвященное ходу обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения и строительства магистрального газопровода "Сила Сибири".

"Участники совещания отметили, что строительство газопровода "Сила Сибири" ведется с опережением графика… По итогам совещания были даны поручения, направленные на своевременную реализацию проектов строительства "Силы Сибири" и обустройства Чаяндинского месторождения", — сообщается в пресс-релизе.

"Газпром" напомнил, что начало добычи газа на месторождении будет синхронизировано с вводом в эксплуатацию "Силы Сибири". Отмечается, что в настоящее время на Чаяндинском месторождении ведется эксплуатационное бурение газовых скважин, идет сооружение установки комплексной подготовки газа и объектов инфраструктуры, продолжается доразведка нефтяной оторочки.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".