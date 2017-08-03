В "Газпроме" рассказали о степени готовности газопровода "Сила Сибири"

СВОБОДНЫЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. Сварка труб завершена на 53% протяженности магистрального газопровода "Сила Сибири", доложил президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи с одного из участков строительства газопровода гендиректор компании "Газпром трансгаз Томск" Анатолий Титов.

Глава государства в четверг принял участие в церемонии начала укладки бетона в фундамент Амурского газоперерабатывающего завода, в ходе которой состоялся телемост с одним из месторождений и одним из участков строительства "Силы Сибири".

По словам Титова, на сегодняшний день на трассу строящегося газопровода доставлено 1640 км труб, что соответствует 80% протяженности маршрута. "Вся труба — отечественных производителей", — сказал он, отметив, что в работах по возведению трубопровода задействовано более 8,5 тысячи сотрудников.

"На сегодня сварено 1150 км, это 53% от общей протяженности. Сварочные работы ведутся с использованием современных сварочных комплексов автоматической сварки и соответствуют всем требованиям экологии", — доложил руководитель предприятия, подтвердив готовность выполнить задачу по подаче газа по "Силе Сибири" на Амурский ГПЗ и в Китай в декабре 2019 года.

В свою очередь в ходе доклада по видеосвязи с Чаяндинского месторождения гендиректор компании "Газпром добыча Ноябрьск" Игорь Крутиков сообщил, в частности, что в настоящее время на этом месторождении пробурено 73 газовых и 8 нефтяных скважин, а при выходе на проектную мощность планируется ежегодно добывать до 25 миллиардов кубометров газа и не менее полутора миллионов тонн нефти. Он тоже заверил главу государства в обеспечении своевременных поставок с Чаяндинского месторождения.