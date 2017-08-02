Россия и Китай обсуждают вопросы развития электронной торговли

ШАНХАЙ, 2 авг — РИА Новости. Россия и Китай обсуждают возможность доступа российских производителей на китайский рынок с помощью электронной торговли, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

В настоящее время он находится в Шанхае, где проходит конференция министров торговли БРИКС. На полях встречи прошло XX заседание российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Китайскую сторону представлял министр коммерции Чжун Шань.

"С точки зрения развития торговых взаимоотношений России и Китая очень важно, чтобы через платформы электронной торговли российские производители, расположенные в разных регионах, получили прямой доступ к китайским потребителям. Китайский рынок — один из самых больших рынков в мире. Это рынок объемом в 1,3 миллиарда человек, поэтому это очень важно для развития российских компаний. Мы с китайскими партнерами обсуждаем направления взаимодействия, чтобы достичь этого результата", — сказал Орешкин.

Он отметил, что о деталях пока говорить рано. При этом электронная торговля — это то направление, в котором необходимо двигаться.

Орешкин также не исключает создания в будущем общей электронной торговой площадки стран БРИКС. "Обсуждается. Я думаю, что эта тема будет также активно обсуждаться через месяц на встрече лидеров стран БРИКС. Мы говорим: на уровне БРИКС те платформы, которые существуют, должны сопрягаться друг с другом, должны обеспечивать доступ малых и средних предприятий каждой из стран на рынки друг друга", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.