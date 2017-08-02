Россия обсуждает с КНР участие китайских компаний в приватизации

ШАНХАЙ, 2 авг — РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Орешкин обсудил с министром коммерции КНР Чжун Шанем участие китайских компаний в приватизационных сделках в России, а также шаги по увеличению взаимных инвестиций.

Глава Минэкономразвития находится в Шанхае, где проходит конференция министров торговли БРИКС. На полях встречи прошло XX заседание российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По словам Орешкина, во время встречи стороны обсудили ряд приоритетных направлений взаимодействия РФ и КНР, в частности, в сфере развития двусторонней торговли, снятия барьеров и упрощения взаимного доступа товаров на рынки двух стран. "Есть цель, поставленная лидерами наших стран, по увеличению торгового оборота, поэтому здесь будем плотно работать", — сказал Орешкин журналистам. По его словам, Россия и Китай планируют также активно развивать сотрудничество между регионами.

"(Еще одно) направление – это инвестиции. Это привлечение инвестиций китайских компаний в российский бизнес и российских денег в китайский бизнес. Здесь есть ряд больших достижений: это создание Российско-китайского фонда, с российской стороны — это РФПИ. Разговаривал, в том числе, про приватизационные сделки. Работаем здесь по всем направлениям", — сообщил министр.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов во вторник заявил, что планируемая приватизация "Совкомфлота" может быть осуществлена не только посредством размещения акций компании на бирже. По его словам, сейчас обсуждаются возможные способы приватизации, в том числе, с азиатскими партнерами.

По словам Орешкина, еще одним направлением совместной работы РФ и КНР является создание благоприятного делового климата. "(Необходимо создать) деловую среду, которая позволяла бы российско-китайским компаниям сотрудничать, и чтобы их активность не дискриминировалась на наших рынках. И пятое, тоже очень важное направление, — это развитие совместных платформ, электронная торговля, ряд других направлений. Это то, что также будет позволять развивать торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами", — уверен министр.