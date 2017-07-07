Китайцы намерены добывать золото на Колыме

МАГАДАН, 7 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области и представители Всекитайской ассоциации по золоту на конференции МАЙНЕКС Дальний Восток в Магадане подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает в пятницу правительство Колымы.

"В завершающий день конференции горного клуба МАЙНЕКС Дальний Восток 2017 правительство Магаданской области заключило соглашение о намерениях по сотрудничеству со Всекитайской ассоциацией по золоту. Документ подписали губернатор Магаданской области Владимир Печеный и заместитель председателя зарубежной организации Цуй Цзяньгуо. Протокол подразумевает обоюдные намерения по развитию сотрудничества и содействию инвестициям в сфере разведки и добычи полезных ископаемых между Магаданской областью и Китаем", — говорится в сообщении.

Поясняется, что китайцы намерены реализовывать на Колыме инициативу "Один пояс – один путь", в рамках которой приложат усилия по развитию месторождений и расширению взаимодействия между предприятиями в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, которые работают на Колыме.

"Накануне были проведены конструктивные переговоры с китайской делегацией. Рассмотрен ряд проектов по добыче различных полезных ископаемых на территории Магаданской области, в том числе и золота. Глава региона особо подчеркнул, что это соглашение о намерениях дальнейшего тесного сотрудничества станет основой плодотворной работы", — сказано в релизе.