Китайцы намерены добывать золото на Колыме

МАГАДАН, 7 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области и представители Всекитайской ассоциации по золоту на конференции МАЙНЕКС Дальний Восток в Магадане подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает в пятницу правительство Колымы.
Поясняется, что китайцы намерены реализовывать на Колыме инициативу "Один пояс – один путь", в рамках которой приложат усилия по развитию месторождений и расширению взаимодействия между предприятиями в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, которые работают на Колыме.
"Накануне были проведены конструктивные переговоры с китайской делегацией. Рассмотрен ряд проектов по добыче различных полезных ископаемых на территории Магаданской области, в том числе и золота. Глава региона особо подчеркнул, что это соглашение о намерениях дальнейшего тесного сотрудничества станет основой плодотворной работы", — сказано в релизе.