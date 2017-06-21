В российском МИД рассказали о научном сотрудничестве с Индией

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия и Индия за все время сотрудничества реализовали уже более 400 совместных проектов в различных областях науки, около 60 проектов находится в работе на сегодняшний день, сообщил заместитель директора Второго департамента Азии МИД России Денис Алипов.
Он добавил, что ключевое значение в научно-техническом взаимодействии между Россией и Индией играют комплексные долгосрочные программы (КДП) научно-технического сотрудничества. "С момента начала первой такой программы в 1987 году… реализовано более 400 совместных проектов в самых различных научных областях", — сказал дипломат.
По его словам, "основная задача ныне действующей КДП до 2020 года — повышение роли прикладных разработок, организация взаимодействия в области прикладных исследований с целью создания новых технологий, оборудования и материалов".
Дипломат подчеркнул, что российско-индийское научно-техническое сотрудничество имеет большое будущее, этому способствует высокий уровень научной мысли и потенциалов обеих стран. "На протяжении всех этих десятилетий всесторонне развитие связей с Индией оставалось безусловным внешнеполитическим приоритетом России, основанным на осознанном, не подверженном конъюнктуре выборе", — сказал Алипов.
По его словам, совместное внедрение новейших разработок и технологий в этих сферах играет важнейшую роль в комплексе отношений.