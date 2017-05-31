Дальний Восток в АТР: конкуренция в сфере космоса и интеграция в культуре

ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК, 31 мая – РИА Новости. Новые механизмы развития Дальнего Востока — ТОР, режим Свободного порта, — которые обеспечивают инвестору льготные условия, не только дадут импульс развитию бизнеса и созданию высокотехнологичных производств в регионе, но и предоставят шанс дальневосточным товарам стать конкурентоспособными на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Целевая модель



Эксперты полагают, что спросом в странах АТР будут пользоваться не только углеводороды, лес и рыба, но и услуги в сфере транспортной логистики, освоения космоса и высоких технологий. Кроме того, Дальний Восток может стать интеграционным началом для АТР в области культуры.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков отмечает, что при оценке конкурентоспособности Дальнего Востока важно подходить с позиции инвесторов.

"Мы проанализировали опыт наших соседей – Китая, Японии, Южной Кореи, стран АСЕАН, США, Канады — и составили для себя целевую модель. Во многом она реализована сегодня в ТОР. Наверное, это во многом определило успех, почему иностранные инвесторы пошли на Дальний Восток, который всегда рассматривался как территория рискованного инвестирования", — сказал Крутиков.

По его словам, условия бизнеса и инвестирования меняются и важно внедрять лучшие практики и опережать конкурентов. В том числе "в копилку" идет и решение о снижении энерготарифов в ДФО. Совместно с Минэкономразвития министерство РФ по развитию Дальнего Востока работает и над особым режимом контрольно-надзорной деятельности, который минимизирует факторы риска, связанные с деятельностью контролирующих органов.

Окно возможностей



По словам директора Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР ДВФУ Александра Абрамова, у региона хорошие перспективы в транспортной логистике.

"Если удастся привязать Новый Шелковый путь к международным транспортным коридорам "Приморье-1" и "Приморье-2" и обеспечить соответствующую грузовую базу, открываются широкие возможности. Кроме того, растет оборот и в портовой логистике. Есть заделы в области запуска космических аппаратов и авиационной промышленности", — перечислил эксперт.

Он отметил, что остров Русский может стать инкубатором высокотехнологичной продукции. "Что касается конкурентоспособности в сфере рабочей силы, ее стоимость в Китае сейчас возрастает. То же самое и в Корее, и в Японии. В этой связи у Дальнего Востока возникает окно возможностей", — сказал Абрамов.

Конкурентоспособность за счет цены и качества



Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка считает, что дальневосточные товары могут стать конкурентоспособными на рынках АТР за счет соотношения цены и качества. Продукция, произведенная на площадках ТОР в Хабаровском крае, уже пользуется спросом за рубежом.

"В ТОР "Хабаровск" работает компания "Техниколь ДВ", выпускает каменную вату и теплоизоляционные материалы, поставки в Китай уже идут. На этой же площадке компания "Энергоимпульс" производит электрооборудование, которое стоит дешевле, чем на азиатских рынках. На площадке "Амурск" в ТОР "Комсомольск" занимается деревопереработкой компания РФП Групп". Продукция идет в Китай и Японию", — сказал Чайка.

Еще один проект, продукция которого будет востребована в АТР, – строительство целлюлозно-бумажного комбината в Амурске. Реализовать его планирует китайская компания China Paper Corporation совместно "РФП Групп", вложив более 1 миллиарда долларов. Перспективы занять ниши на рынках Азии есть у экологически чистых овощей японской компании JGC Evergreen, которая построила теплицы в ТОР "Хабаровск"; производителей продукции для авиастроения из ТОР "Комсомольск"; рыбоперерабатывающих предприятий в создаваемом ТОР "Николаевск". Хабаровский аэропорт после модернизации мог бы экспортировать услуги и взять на себя часть трафика АТР.

По словам Чайки, развитие производства в регионе дает существенный бонус для России — решает вопросы импортозамещения и делает экономику менее зависимой от товаров из-за рубежа.

От торговли — к инвестициям



Амурская область уже сегодня поставляет в Китай соевое масло, муку, мед, сахар, молочную продукцию. КНР — ведущий партнер региона во внешней торговле. Конкурентоспособность товаров из Приамурья обеспечивает географическое положение и удобная логистика — Благовещенск и Хэйхэ провинции Хэйлунцзян разделяет только река Амур. В 2019 году должен быть введен в эксплуатацию мост Благовещенск-Хэйхэ через реку.

"На международном "АмурЭкспоФоруме" в конце мая мы презентовали наш новый институт — агентство по инвестиционному развитию, которое будет вести китайских и российских инвесторов от идеи до реализации проекта. От торговли мы переходим к инвестиционному сотрудничеству, которое тем более должно наладиться после открытия моста", — рассказала первый председатель правительства Приамурья Марина Дедюшко.

Потенциал Камчатки увеличат порты



По словам представителя агентства Дальнего Востока по привлечению и поддержке экспорта Георгия Фотина, у региона есть существенные запасы золота, угля, железной руды, никеля совокупной стоимостью свыше 319 миллиардов долларов, а близость к крупнейшим потребителям из КНР является безусловным преимуществом.

Камчатка может увеличить свою привлекательность для стран АТР за счет развития портов, заявил министр экономического развития и торговли Камчатки Дмитрий Коростелев.

"Расширяются возможности аэропорта краевой столицы, проводится модернизация морского порта, находится в реализации проект по созданию альтернативного грузового терминала "Сероглазка". Эти меры позволят увеличить транспортно-логистический потенциал Камчатки в АТР, а также положительно скажутся на развитии туротрасли края", — отметил Коростелев.

Вместе с тем он пояснил, что повышению конкурентоспособности региона препятствует "утяжеление" затрат предприятий за счет высоких энерготарифов, транспортных расходов и включения в них северных льгот жителей региона. Для снижения энерготарифов власти используют бюджетное субсидирование.

СПГ как показатель конкурентоспособности

Конкурентоспособность Сахалина в масштабах АТР, в первую очередь, базируется на местных углеводородах и водно-биологических ресурсах.

"С точки зрения российских регионов, в основном источником сырья для стран АТР по сжиженному природному газу является только Сахалин, где расположен единственный в России завод СПГ. Треть всех морских уловов России даёт наш регион. Сейчас правительство области решает важнейшую задачу, чтобы помимо углеводородов и ВБР у нас появились и другие товарные позиции, которые могли бы быть конкурентоспособными", — рассказал заместитель министра экономического развития региона Сергей Карпенко.

По его словам, область заинтересована в расширении угольной промышленности. Проекты в этой сфере в основном ориентированы на страны АТР. Спрос на уголь есть, а из-за короткого транспортного плеча он конкурентоспособен. Сахалин сейчас экспортирует уголь в Японию, Китай, Южную Корею и Индонезию.

Уникальная Колыма



Карпенко отметил, что реализуемые проекты в сельском хозяйстве имеют очень хороший потенциал для развития экспорта в страны АТР, это касается продукции переработки молока, включая мороженое, а также мяса птицы, крупного рогатого скота и свинины. "Лет через пять мы будем чётко говорить о том, что Сахалин в АТР представлен углеводородами, водно-биологическими ресурсами, туризмом и сельским хозяйством", — заявил он.

В вопросах конкурентоспособности Колыма – один из лидеров РФ по добыче золота — имеет достаточно высокий рейтинг инвестиционной привлекательности.

"Это достигнуто при помощи нескольких механизмов. Во-первых, действующего на нашей территории режима Особой экономической зоны (ОЭЗ). Он дает ряд преференций и налоговых послаблений бизнесу на Колыме. Это также делает регион привлекательным для инвесторов", — сообщил РИА Новости председатель магаданской областной думы Сергей Абрамов.

Нужны новые отрасли



Но не все эксперты настроены оптимистично в данном вопросе. По словам ведущего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидата экономических наук Юрия Авдеева, на сегодня нет таких отраслей, в которых Дальний Восток был бы конкурентоспособен.

"Что бы мы ни делали здесь, издержки окажутся выше, чем у соседей – по энергетике, по трудовым ресурсам и так далее. Нужно искать другие виды деятельности, я вижу три таких направления. Первое, где мы можем оказаться востребованными, это освоение космоса, что подтверждает создание космодрома Восточный. Здесь нужно развивать и машиностроение, и обучение кадров. Эту отрасль стоит развивать на Дальнем Востоке, потому что в окружении — космодромы, также обсуждается программа запуска с экваториальной части Тихого океана ("Морской старт" — ред.)", — сказал он.

По мнению эксперта, второе направление, где ДФО мог бы стать лидером, – это морехозяйственная деятельность. На Дальнем Востоке есть глубокие исследования в области робототехники, морской культуры. Перспективно энергетическое освоение моря – в районе Шантарских островов есть возможность строительства крупнейшей в мире приливно-отливной электростанции.

Авдеев отметил, что третье направление заключается в том, что Дальний Восток мог бы стать интеграционным началом для АТР в области культуры, предложив для этого площадку Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

"Дальний Восток мог бы стать интеграционным началом для АТР в области культуры. Ни одна из азиатских культур не может им стать – слишком много разногласий между культурами Японии, Китая, Кореи, они все очень разные. А русская культура может: это и музеи, и театры, и культура общения. Это могло бы объединить страны", — сказал он.

"Торговля – это, конечно, объединяющее начало, но она и порождает противоречия и конфликты. Избежать этого можно, если все действия будут направлены на интеграционное взаимодействие. И площадка ВЭФ, например, могла бы стать началом – можно создать соответствующую декларацию для стран АТР. Если поставить цель и если мы будем к ней двигаться, то это может создать новый миропорядок", — добавил Авдеев.