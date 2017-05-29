МИД: гуманитарное сотрудничество России и Китая имеет системный характер

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сотрудничество РФ и Китая в гуманитарной сфере приобрело системный характер, считает директор Первого департамента Азии МИД РФ Андрей Кулик.

"Наши отношения, наше всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие — это система, в которой гуманитарное взаимодействие играет роль не меньшую, чем политическое и экономическое. Без гуманитарного взаимодействия, которое формирует социальную и духовную базу двусторонних связей, все здание российско-китайских отношений будет стоять не очень прочно, появится определенная зыбкость", — сказал Кулик в ходе третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

По его словам, на данный момент "точно в такой же степени, в какой российско-китайские отношения в политической и экономической сфере носят всеобъемлющий, системный характер, точно так же системный и всеобъемлющий характер приобрело гуманитарное сотрудничество".

"Наше сотрудничество — это система, которая охватывает и государство, и гражданское общество. Это система, в которой отстроен механизм взаимодействия по государственной линии, который охватывает практически все сферы гуманитарных связей", — добавил Кулик.

По его словам, гуманитарные связи стали очень важной составной частью межрегионального сотрудничества. Дипломат отметил такие проекты, как формат "Волга-Янцзы", недавно созданной комиссии, которая будет курировать взаимодействие регионов Дальнего Востока России и северо-восточных регионов Китая.

Он также отметил важность народной дипломатии. По словам дипломата, общество российско-китайской дружбы "внесло неоценимый вклад в поддержание и развитие сотрудничества между нашими странами". "Деятельность этой организации продолжается и, насколько я понимаю, активизируется", — подчеркнул Кулик.

Он добавил, что вся организационная система взаимодействия фактически отстроена, она подкреплена наличием широкого круга межправительственных, межведомственных, межрегиональных соглашений.

"Таким образом, договорно-правовая база находится в очень и очень приличном состоянии", — отметил Кулик.

По его словам, "у нас созданы все условия для того, чтобы высокими темпами и самым широким фронтом и дальше развивать наше взаимодействие".

Дипломат добавил, что в последнее время осуществлены грандиозные проекты по гуманитарной линии, в сферу гуманитарного сотрудничества вовлечены широкие массы людей и организаций. "Все это даёт веские основания полагать, что, при сохранении напряженности таких усилий, при сохранении тех темпов, которые мы взяли, наше гуманитарное взаимодействие будет развивать и далее по восходящей, а социальная и духовная база наших двусторонних отношений будет непрерывно крепнуть и расширяться", — заключил Кулик.

Генеральными партнерами конференции в этом году выступили ПАО "Транснефть", ПАО "Россети" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Кроме этого конференция проводится при поддержке аппарата правительства РФ, министерства иностранных дел и посольства КНР в России.

Информационными партнерами конференции выступили агентство РИА Новости и информационное агентство и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня".