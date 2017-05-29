В Москве открылась конференция, посвященная отношениям России и Китая

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Третья международная конференция "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений" открылась в понедельник в гостинице "Лотте Отель" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие проходит после состоявшегося в середине мая визита форума международного сотрудничества "Один пояс — один путь" и официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР, что позволит предметно обсудить результаты этого визита и наметить пути их практической реализации.

Среди участников конференции значатся спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, замминистра экономического развития Станислав Воскресенский, заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев, заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул.

В конференции также примут участие бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, руководство Общества дружбы России и Китая в лице Дмитрия Мезенцева и Сун Цзинъу, президент Шанхайской академии общественных наук, депутат Всекитайского собрания народных представителей Ван Чжань, генеральный директор ПАО "Россети" Олег Бударгин.

Конференция будет проходить 29-30 мая, в этом году она приурочена к 60-летию Общества российско-китайской дружбы (ОРКД). Организаторами мероприятия выступают Российский совет по международным делам и ОРКД в сотрудничестве с CREON Energy. Мероприятие проводится при поддержке аппарата правительства России, МИД РФ и посольства КНР в России.

Традиция ежегодного проведения конференции стала неотъемлемой частью российско-китайского диалога. Конференция пройдет в формате пленарных и экспертных сессий, посвященных обсуждению актуального состояния двусторонних отношений, а также вопросам региональной безопасности, интеграционным инициативам в Евразии, координации усилий в области глобального управления.

В 2016 году конференция проходила 30-31 мая и была приурочена к 15-летию заключения двустороннего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.