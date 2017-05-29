В Москве открылась конференция, посвященная отношениям России и Китая

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Третья международная конференция "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений" открылась в понедельник в гостинице "Лотте Отель" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Среди участников конференции значатся спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, замминистра экономического развития Станислав Воскресенский, заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев, заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул.
Конференция будет проходить 29-30 мая, в этом году она приурочена к 60-летию Общества российско-китайской дружбы (ОРКД). Организаторами мероприятия выступают Российский совет по международным делам и ОРКД в сотрудничестве с CREON Energy. Мероприятие проводится при поддержке аппарата правительства России, МИД РФ и посольства КНР в России.
В 2016 году конференция проходила 30-31 мая и была приурочена к 15-летию заключения двустороннего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.