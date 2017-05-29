Россия и КНР непоколебимы в обеспечении глобального мира, заявил посол в РФ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россия и Китай непоколебимы в обеспечении стабильности мира во всем мире, заявил на Третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений" посол КНР в РФ Ли Хуэй.

"Ни в коем случае не поколеблется решимость Китая и России осуществлять согласованную координацию мирного решения международных и региональных проблем, обеспечивать стабильность мира во всем мире", — сказал Ли Хуэй.

Он отметил, что между сторонами углубляется доверие, сотрудничество Всекитайского собрания народных представителей (ВНСП) и Совета Федерации РФ играет важное значение для развития двусторонних отношений. По словам дипломата, еще никогда "судьбы двух стран не были так связаны".

Генеральными партнерами конференции в этом году выступили ПАО "Транснефть", ПАО "Россети" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Конференция проводится при поддержке аппарата правительства РФ, министерства иностранных дел и посольства КНР в России.

Информационными партнерами конференции выступили агентство РИА Новости и информационное агентство и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня".